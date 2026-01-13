В течение 2025 года Силам обороны Украины удалось уменьшить количество собственных потерь личного состава на 13%.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 13 января.

Сырский о потерях Украины

По словам главнокомандующего ВСУ, прошлый год стал большим испытанием для Украины.

Он подчеркнул, что Россия стремилась завершить войну против Украины, но с разгромом, чтобы навязать свои условия для урегулирования с позиции силы.

В частности, российские войска пытались захватить части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые не находятся под оккупацией РФ. В то же время враг намеревался выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать Украине выход к морю, утверждает Сырский.

— Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как объяснил Сырский, украинские воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери. Силы обороны Украины сократили армию РФ в течение года более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными.

Благодаря результативной боевой работе враг уже длительное время не может нарастить группировку, поскольку ежемесячно ВСУ уничтожают больше российских военных, чем РФ призывает, отметил Сырский.

По его подсчетам, в течение 2025 года Силам обороны Украины удалось уменьшить количество собственных потерь личного состава на 13%.

По мнению Сырского, этот год доказал, что ВСУ способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал.

Он подчеркнул, что Силы обороны не дали армии РФ реализовать планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий.