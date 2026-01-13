Протягом 2025 року Силам оборони України вдалося зменшити кількість власних втрат особового складу на 13%.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня.

Сирський про втрати України

За словами головнокомандувача ЗСУ, минулий рік став великим випробуванням для України.

Він наголосив, що Росія прагнула завершити війну проти України, але з розгромом, щоб нав’язати власні умови для врегулювання з позиції сили.

Зокрема, російські війська намагалися захопити частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають під окупацією РФ. Водночас ворог мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати Україні вихід до моря, стверджує Сирський.

– Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як пояснив Сирський, українські воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат. Сили оборони України скоротили армію РФ протягом року на понад 418 тис. осіб убитими та пораненими.

Завдяки результативній бойовій роботі ворог уже тривалий час не може наростити угруповання, оскільки щомісяця ЗСУ знищують більше російських військових, ніж РФ призиває, зазначив Сирський.

За його підрахунками, протягом 2025 року Силам оборони України вдалося зменшити кількість власних втрат особового складу на 13%.

На думку Сирського, цей рік довів, що ЗСУ здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал.

Він наголосив, що Сили оборони не дали армії РФ реалізувати плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій.