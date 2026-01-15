Макрон: Франция предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей
- Французские спецслужбы передают Украине разведданные для планирования боевых действий.
- По словам Макрона, год назад Украина почти полностью зависела от разведки США.
- Сейчас около двух третей этих возможностей обеспечивает Франция.
- Париж сигнализирует о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину.
Франция предоставляет Украине около двух третей разведывательных возможностей.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе.
Разведданные от Франции
По словам Эммануэля Макрона, французские спецслужбы предоставляют украинским военным разведывательные данные, необходимые для планирования и проведения ударных операций и обороны.
— Еще год назад Украина почти полностью зависела от разведывательной помощи американцев, а сегодня две трети этих возможностей обеспечивает Франция, — сказал Макрон.
Он отметил, что своей помощью Франция посылает сигнал как украинцам, так и миру, что Париж готов поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.
— Мы готовы сдерживать новые агрессии или обеспечивать мир на нашей земле, — отметил президент Франции.
Ранее издание Bloomberg в своих статьях писало, что прекращение предоставления разведданных Украине со стороны Америки может навредить больше, чем перекрытие поставок вооружения.