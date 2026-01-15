Франция предоставляет Украине около двух третей разведывательных возможностей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе.

Разведданные от Франции

По словам Эммануэля Макрона, французские спецслужбы предоставляют украинским военным разведывательные данные, необходимые для планирования и проведения ударных операций и обороны.

Сейчас смотрят

— Еще год назад Украина почти полностью зависела от разведывательной помощи американцев, а сегодня две трети этих возможностей обеспечивает Франция, — сказал Макрон.

Он отметил, что своей помощью Франция посылает сигнал как украинцам, так и миру, что Париж готов поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.

— Мы готовы сдерживать новые агрессии или обеспечивать мир на нашей земле, — отметил президент Франции.

Ранее издание Bloomberg в своих статьях писало, что прекращение предоставления разведданных Украине со стороны Америки может навредить больше, чем перекрытие поставок вооружения.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.