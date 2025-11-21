Прекращение передачи разведданных Украине со стороны США может навредить больше, чем перекрытие поставок вооружений.

В США оценили угрозу в случае прекращения передачи разведданных Украине

Потеря возможности получения разведданных со стороны США может оказаться более разрушительной, чем прекращение поставок оружия, говорится в статье Bloomberg. Издание отмечает, что американская разведка является важнейшим элементом способности Украины противостоять российской агрессии.

Об этом медиа пишет на фоне заявлений администрации Трампа, что если Украина не примет так называемый мирный план, то США приостановят помощь Украине.

— Я не думаю, что прекращение поставок вооружений представляет собой серьезную угрозу, поскольку Соединенные Штаты фактически не поставляют оружие. Хотя прекращение европейских закупок американского оружия для Украины может иметь разрушительные последствия, — сказала бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам международной безопасности при администрации Байдена Селеста Уолландер.

Она добавила, что “настоящей проблемой может стать прекращение обмена разведданными, если Украина будет неспособна планировать свою оборону, предвидеть действия России, отслеживать угрозы, ракеты-угрозы, крылатые ракеты, баллистические ракеты, а также отслеживать беспилотники”.

Издание напоминает заявление Зеленского, сделанного ранее, что предложение администрации Трампа относительно уступок территорий России ставит ее перед выбором: пойти на уступки некогда надежному партнеру или сохранить свою территорию и контроль над ее обороной.

Bloomberg пишет, если администрация Трампа выполнит свою угрозу, последствия для Украины могут проявиться не сразу, но в конечном итоге оказаться катастрофическими.

Напомним, что США и Украина уже сталкивались с подобной ситуацией, когда Вашингтон приостановил поставки оружия и обмен разведывательной информацией с Киевом после публичной ссоры между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Это решение нанесло ущерб как обороноспособности Украины, так и доверию союзников к поддержке США.

