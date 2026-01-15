Франція надає для України близько двох третин розвідувальних спроможностей.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу перед військовими на базі Істр-Ле-Тюбе.

Розвіддані від Франції

За словами Еммануеля Макрона, французькі спецслужби надають українським військовим розвідувальні дані, необхідні для планування та проведення ударних операцій та оборони.

Зараз дивляться

— Ще рік тому Україна майже повністю залежала від розвідувальної допомоги американців, а сьогодні дві третини цих можливостей забезпечує Франція, — сказав Макрон.

Він зауважив, що своєю допомогою Франція посилає сигнал, як українцям, так і світові, що Париж готовий підтримувати Україну у її боротьбі проти агресора.

— Ми готові стримувати нові агресії або забезпечувати мир на нашій землі, — зауважив президент Франції.

Раніше видання Bloomberg у свої статті писало, що припинення надання розвідданих Україні від Америки може нашкодити більше, ніж перекриття постачання озброєння.

Джерело : Суспільне