Макрон: Франція надає Україні дві третини розвідувальних можливостей
- Французькі спецслужби передають Україні розвіддані для планування бойових дій.
- За словами Макрона, рік тому Україна майже повністю залежала від розвідки США.
- Нині близько двох третин цих можливостей забезпечує Франція.
- Париж сигналізує готовність і надалі підтримувати Україну.
Франція надає для України близько двох третин розвідувальних спроможностей.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу перед військовими на базі Істр-Ле-Тюбе.
Розвіддані від Франції
За словами Еммануеля Макрона, французькі спецслужби надають українським військовим розвідувальні дані, необхідні для планування та проведення ударних операцій та оборони.
— Ще рік тому Україна майже повністю залежала від розвідувальної допомоги американців, а сьогодні дві третини цих можливостей забезпечує Франція, — сказав Макрон.
Він зауважив, що своєю допомогою Франція посилає сигнал, як українцям, так і світові, що Париж готовий підтримувати Україну у її боротьбі проти агресора.
— Ми готові стримувати нові агресії або забезпечувати мир на нашій землі, — зауважив президент Франції.
Раніше видання Bloomberg у свої статті писало, що припинення надання розвідданих Україні від Америки може нашкодити більше, ніж перекриття постачання озброєння.