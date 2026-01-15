Школы закроют, смягчат комендантский час: Кабмин принял экстренные решения
- В зонах чрезвычайной ситуации разрешено увеличение комендантского часа, в частности движение частного транспорта и пребывание в пунктах несокрушимости.
- Школы могут перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.
- По всей стране развернуто более 10 тыс. пунктов несокрушимости, из которых более 1200 работают в Киеве.
Энергосистема Украины работает в чрезвычайно сложных условиях из-за мощных российских обстрелов и самой тяжёлой за два десятилетия зимы, поэтому правительство внедряет комплекс решений для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом заявила глава правительства Юлия Свириденко.
Смягчение комендантского часа
Первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля назначили руководителем работ по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.
— Правительство запустило постоянно действующие штабы: общегосударственный и отдельный для города Киева и Киевской области. Они будут 24/7 координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС, органов местной власти и центральных органов исполнительной власти, — отметила Свириденко.
На территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается смягчение комендантского часа.
Гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов незламности, пунктов обогрева и поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.
Такие ТРЦ должны иметь отопление, автономное электроснабжение и стабильную связь. Однако эти объекты не могут быть развлекательными заведениями.
Свириденко отметила, что в этот период разрешается движение частного транспорта.
Премьер добавила, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа в зависимости от ситуации на местах.
Территории, где будут действовать эти послабления, будет определять комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу запланировано на завтра.
Контроль и общественный порядок в этот период будут обеспечивать силы безопасности и обороны.
Продление каникул в школах
В сфере образования в Киеве Министерство образования и науки совместно с КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Это решение не распространяется на детские сады.
МОН совместно с ОВА должно определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное либо продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах.
Контроль за работой пунктов незламности
Для стабилизации энергоснабжения Кабинет министров создаёт возможности для оперативного наращивания импорта электроэнергии для государственных компаний и бизнеса.
Параллельно Минразвития, МВД, ГСЧС, областные и Киевская городская военные администрации ежедневно осуществляют контроль за работой пунктов незламности — их укомплектованностью, наличием генераторов, связи, топлива и расходных материалов.
В настоящее время по всей стране развернуто более 10 тыс. таких пунктов, из них в Киеве — более 1200.
В течение суток будут открыты дополнительные пункты на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации с резервом ещё 3300 локаций и организацией питания.
О состоянии и проблемах этих пунктов правительство информируют ежедневно.
С целью развития резервной и распределённой генерации Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок.
НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения.
О результатах этой работы комиссия должна доложить правительству в течение недели.
Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток проводят анализ потребностей в генераторах и другом резервном оборудовании по регионам.
Дома с электроотоплением
В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов.
Отдельно — домов с электроотоплением, которые сейчас остаются без электроснабжения.
Для жителей в наиболее сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другие виды поддержки.
Правительство прорабатывает возможность отнесения жилых домов с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры с целью обеспечения постоянного обогрева.
Для рационального использования электроэнергии все областные военные администрации и КГВА в течение суток должны сократить потребление.
Будет ограничено внешнее освещение зданий и территорий, подсветка рекламы и избыточное уличное освещение.
Правительство, энергетики и все службы работают в круглосуточном режиме. Координацию и контроль за выполнением всех принятых решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.
Линия 112 работает 24/7 в режиме приёма сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.