Энергосистема Украины работает в чрезвычайно сложных условиях из-за мощных российских обстрелов и самой тяжёлой за два десятилетия зимы, поэтому правительство внедряет комплекс решений для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом заявила глава правительства Юлия Свириденко.

Смягчение комендантского часа

Первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля назначили руководителем работ по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.

— Правительство запустило постоянно действующие штабы: общегосударственный и отдельный для города Киева и Киевской области. Они будут 24/7 координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС, органов местной власти и центральных органов исполнительной власти, — отметила Свириденко.

На территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается смягчение комендантского часа.

Гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов незламности, пунктов обогрева и поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

Такие ТРЦ должны иметь отопление, автономное электроснабжение и стабильную связь. Однако эти объекты не могут быть развлекательными заведениями.

Свириденко отметила, что в этот период разрешается движение частного транспорта.

Премьер добавила, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа в зависимости от ситуации на местах.

Территории, где будут действовать эти послабления, будет определять комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу запланировано на завтра.

Контроль и общественный порядок в этот период будут обеспечивать силы безопасности и обороны.

Продление каникул в школах

В сфере образования в Киеве Министерство образования и науки совместно с КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Это решение не распространяется на детские сады.

МОН совместно с ОВА должно определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное либо продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах.

Контроль за работой пунктов незламности

Для стабилизации энергоснабжения Кабинет министров создаёт возможности для оперативного наращивания импорта электроэнергии для государственных компаний и бизнеса.

Параллельно Минразвития, МВД, ГСЧС, областные и Киевская городская военные администрации ежедневно осуществляют контроль за работой пунктов незламности — их укомплектованностью, наличием генераторов, связи, топлива и расходных материалов.

В настоящее время по всей стране развернуто более 10 тыс. таких пунктов, из них в Киеве — более 1200.

В течение суток будут открыты дополнительные пункты на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации с резервом ещё 3300 локаций и организацией питания.

О состоянии и проблемах этих пунктов правительство информируют ежедневно.

С целью развития резервной и распределённой генерации Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок.

НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения.

О результатах этой работы комиссия должна доложить правительству в течение недели.

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток проводят анализ потребностей в генераторах и другом резервном оборудовании по регионам.

Дома с электроотоплением

В Киеве и Киевской области в течение суток будет проанализировано состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов.

Отдельно — домов с электроотоплением, которые сейчас остаются без электроснабжения.

Для жителей в наиболее сложной ситуации предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другие виды поддержки.

Правительство прорабатывает возможность отнесения жилых домов с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры с целью обеспечения постоянного обогрева.

Для рационального использования электроэнергии все областные военные администрации и КГВА в течение суток должны сократить потребление.

Будет ограничено внешнее освещение зданий и территорий, подсветка рекламы и избыточное уличное освещение.

Правительство, энергетики и все службы работают в круглосуточном режиме. Координацию и контроль за выполнением всех принятых решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль.

Линия 112 работает 24/7 в режиме приёма сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.