Енергосистема України працює в надзвичайно складних умовах через потужні російські обстріли та найважчу за два десятиліття зиму, тому уряд впроваджує комплекс рішень для подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко.

Пом’якшення комендантської години

Першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля призначено керівником робіт з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації.

– Уряд запустив постійно діючі штаби: загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24/7 координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади, – зазначила Свириденко.

На територіях, що перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається пом’якшення комендантської години.

Громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, що виконують функції пунктів незламності, пунктів обігріву та підтримки життєдіяльності людей і бізнесу.

Такі ТЦК повинні мати опалення, автономне електроживлення та стабільний зв’язок. Однак ці об’єкти не можуть бути розважальними закладами.

Свириденко зазначила, що у цей період дозволяється рух приватного транспорту.

Прем’єрка додала, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть визначати додаткові заходи пом’якшення комендантської години залежно від ситуації на місцяхю

Території, де діятимуть ці послаблення, визначатиме комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання заплановане на завтра.

Контроль та громадський порядок у цей період забезпечуватимуть сили безпеки й оборони.

Подовження канікул у школах

У сфері освіти у Києві Міністерство освіти і науки разом із КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Це рішення не поширюється на дитячі садки.

МОН спільно з ОВА має визначити необхідність для всіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або ж продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року залежно від безпекової ситуації в регіонах.

Контроль за роботою пунктів незламності

Для стабілізації енергопостачання Кабінет міністрів створює можливості для оперативного нарощування імпорту електроенергії для державних компаній і бізнесу.

Паралельно Мінрозвитку, МВС, ДСНС, обласні та Київська міська військова адміністрація щоденно здійснюють контроль за роботою Пунктів незламності, щодо їх укомплектованості, наявності генераторів, зв’язку, пального та витратних матеріалів.

Наразі по всій країні розгорнуто понад 10 тис. таких пунктів, з них у Києві – понад 1200.

Протягом доби буде відкрито додаткові пункти на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації з резервом ще 3300 локацій та організацією харчування.

Про стан і проблеми цих пунктів Уряд інформують щоденно.

З метою розвитку резервної та розподіленої генерації Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.

НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання.

Про результати цієї роботи Комісія має доповісти уряду протягом тижня.

Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації упродовж доби проводять аналіз потреб у генераторах та іншому резервному обладнанні по регіонах.

Будинки з електроопаленням

У Києві та Київській області упродовж доби буде проаналізовано стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків.

Окремо – будинків з електроопаленням, які наразі залишаються без електропостачання.

Для мешканців у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інші види підтримки.

Уряд опрацьовує можливість віднесення житлових будинків з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури з метою забезпечення постійного обігріву.

Для раціонального використання електроенергії всі обласні військові адміністрації та КМВА упродовж доби мають скоротити споживання.

Буде обмежене зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами та надлишкове вуличне освітлення.

Уряд, енергетики та всі служби працюють у цілодобовому режимі. Координацію та контроль за виконанням усіх ухвалених рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.

Лінія 112 працює 24/7 у режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.