Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о конкретных задачах для Министерства внутренних дел, среди которых – информирование населения о ситуации с обеспечением энергетикой.

Ситуация с энергоснабжением и реагирование на последствия ударов РФ по энергетике будет находиться под личным контролем президента.

По словам Зеленского, он ежедневно будет проводить специальные селекторные совещания со всеми ответственными службами – от правительства и военных до областных органов власти и руководителей общин.

Есть отдельные задачи для МВД, в том числе по реальному информированию людей, чтобы каждый мог обратиться на линию 112, получить помощь, информацию по отоплению и обеспечению электроэнергией, – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.

Президент заявил о необходимости внесения изменений в комендантский час, чтобы объекты бизнеса могли использоваться как пункты поддержки для населения.

— В частности, правительственные чиновники уже общались с торговыми сетями. Я поручаю премьер-министру Украины и первому вице-премьеру, министру энергетики и другим членам правительства быть максимально активными в коммуникации с обществом и максимально помогать громадам, – подчеркнул глава государства.

Защита объектов энергетики

Зеленский обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушных сил Анатолием Кривоножком вопросы защиты объектов энергетики и актуальные потребности.

— Сегодня вновь были жесткие удары по Харькову – именно по критической инфраструктуре, ракетные удары. Шахеды утром и сейчас вечером против Киева. Тяжелая ситуация в приграничных регионах. Важно усилить также Днепропетровскую область и Одессу. Мы будем больше контактировать с партнерами, – отметил глава государства.

Разговор Зеленского и Рютте

Президент также провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили потребности для защиты и укрепления противовоздушной обороны и увеличение взносов в программу PURL.

Во время разговора также шла речь о дипломатическом треке и контактах с партнерами в США и Европе.

— Детально обсудили и дипломатическую работу, наши контакты с партнерами в США и Европе. Обменялись взглядами относительно того, какими должны быть следующие шаги. Мы уже достигли значительного прогресса, и сейчас важно не сбавлять темп. Украина никогда не была и не будет препятствием для достижения мира. Спасибо за поддержку, – отметил Зеленский.