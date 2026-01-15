Сегодня, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по проблемам энергетики после массированных российских ударов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

Энергетический селектор

К онлайн-совещанию присоединились глава правительства Юлия Свириденко, члены Кабинета министров, представители местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины.

По словам президента, чрезвычайно сложной остается ситуация в Киеве, которую будут исправлять на уровне правительства. Сформирован круглосуточный штаб для столицы, которым будут руководить на правительственном уровне.

– Сегодня будут приняты решения относительно комендантского часа – необходимы достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности, – подчеркнул президент Зеленский.

Министерство внутренних дел проверит и увеличит количество пунктов обогрева в городах.

– Что касается Киева – отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты нуждаются в усилении, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня в течение дня правительство должно принять необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии. Также правительство должно принять немедленное упрощение регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования.

Зеленский подчеркнул, что власти Харькова и области очень ответственно отнеслись к организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

– Приняли к рассмотрению запросы от Днепропетровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевщины. Непростая ситуация на Сумщине, – заявил президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что проведет совещание с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко по защите энергетических объектов и дополнительным запросам к странам-партнерам для усиления нашей противовоздушной обороны.

Источник : Офис президента