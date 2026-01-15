Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо проблем з енергетикою після масованих російських ударів.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

Енергетичний селектор

До онлайн-наради долучилися очільниця уряду Юлія Свириденко, члени Кабінету міністрів, представники місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Зараз дивляться

За словами президента, надзвичайно складною лишається ситуація в Києві, яку будуть виправляти на рівні уряду. Сформовано цілодобовий штаб для столиці, яким керуватимуть на урядовому рівні.

– Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години – потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості, – наголосив президент Зеленський.

Міністерство внутрішніх справ перевірить та збільшить кількість пунктів обігріву в містах.

– Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти потребують посилення, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні впродовж дня уряд має ухвалити необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії. Також уряд має ухвалити негайне спрощення регуляцій для під’єднання до мережі додаткового обладнання.

Зеленський наголосив, що влада Харкова та області дуже відповідально поставилися до організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

– Взяли в роботу запити від Дніпропетровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині, – заявив президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що проведе нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до країн-партнерів для посилення нашої протиповітряної оборони.

Джерело : Офіс президента