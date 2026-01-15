Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает сайт офиса президента.

Встреча Зеленского и Георгиевой: что известно

Во время встречи президент рассказал о вражеских атаках на энергетический сектор, критическую инфраструктуру и жилые дома.

Сейчас смотрят

Так, только сегодня вражеский удар по Харькову оставил без света и отопления 400 тыс. человек.

— Вы видите, что атаки происходят не только ночью, но и утром и днем. Они используют этот период, который очень холодный, особенно в течение этих двух недель, чтобы атаковать нас как можно больше. В любом случае мы благодарны за возможность иметь макрофинансовую стабильность благодаря отношениям с МВФ. Мы рассчитываем на продолжение наших отношений. Мы рассчитываем на новую программу, – сказал президент.

Георгиева рассказала, что перед встречей лично увидела один из энергетических объектов, поврежденный в результате обстрелов.

— Мы восхищаемся силой украинского народа. И для нас честь быть институтом, который может протянуть вам руку помощи, – подчеркнула она.

Георгиева отметила работу Украины в рамках своих обязательств и заверила, что продолжит прилагать усилия для реализации новой программы финансирования, над которой МВФ и правительство Украины работают с осени прошлого года.

Что предусматривает новая программа МВФ

Новая программа предусматривает расширенное финансирование на 2026-2029 годы для поддержки макрофинансовой стабильности, обеспечения критически важных оборонных и социальных потребностей и восстановления Украины после войны.

Совет директоров МВФ может утвердить новую 4-летнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале.

Утверждение программы будет зависеть от выполнения Украиной согласованных предварительных действий (prior actions).

— У нас (пока) нет даты заседания совета директоров… Мы надеемся, что потенциально сможем провести заседание совета директоров в феврале, — сказала директор Фонда по коммуникациям Джули Козак на брифинге.

Она пояснила, что согласие Европейского Совета предоставить Украине €90 млрд финансовой поддержки в 2026–2027 годах является важным для преодоления финансового дефицита.

Дефицит оценивается в $63 млрд в 2026-2027 годах и $136,5 млрд на период действия программы с 2026 по 2029 год, и восстановление устойчивости долга.

— Мы находимся на завершающей стадии переговоров с международными донорами, поскольку они стремятся обеспечить все необходимые гарантии финансирования, — отметила Козак.

Что касается выполнения Украиной prior actions, она констатировала, что пока выполнена только одна мера — принятие государственного бюджета на 2026 год.

По словам Козак, другим мероприятием будет:

расширение базы налогообложения путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы;

закрытие таможенных лазеек для потребительских товаров;

восстановление и отмена льгот по НДС.

— Таким образом, быстрые действия украинских властей по выполнению этих и других предварительных мер будут иметь решающее значение для поддержания импульса реформ и помощи Украине в привлечении финансирования для ее значительных потребностей, – подчеркнула директор Фонда по коммуникациям.

По ее словам, одной из целей визита Георгиевой в Киев является подчеркнуть важность продолжения импульса реформ в Украине и поддержки Фонда.

Козак уточнила, что во время визита Георгиева встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Андреем Пышным, а также с несколькими представителями частного сектора.

— Она (Георгиева. – Ред.) хочет понять ключевые вопросы, как они их видят на местах. Поэтому проведение таких обсуждений будет очень важным для нее, – пояснила Козак.

Она добавила, что визит поможет в координации и катализации финансовой поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Помощь МВФ Украине

Во время визита миссии МВФ в Киев с 3 по 10 сентября премьер-министр Юлия Свириденко вместе с главой НБУ и министром финансов обратились к фонду с просьбой о новой программе, предварительно рассчитанной на 2026–2029 годы.

Необходимость в ее запуске возникла из-за затягивания войны, развязанной Россией, тогда как действующая программа EFF рассчитана на ее завершение к марту 2027 года.

В прошлом году МВФ выделил Украине SDR674 млн, тогда как Украина выплатила SDR1 млрд 736,4 млн основного долга и SDR523,5 млн процентов.

С марта 2023 года действовала четырехлетняя программа EFF с МВФ объемом $15,6 млрд, следующий, 9-й транш которой в размере SDR1,117 млрд ($1,6 млрд по текущему курсу) был запланирован на декабрь 2025 года.

Изначально программа предусматривала совокупный объем внешнего финансирования Украины с участием международных партнеров $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд – в негативном.

Из-за затягивания войны эти показатели были увеличены до $153 млрд и $165 млрд соответственно.