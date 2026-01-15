Президент Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомляє сайт офісу президента.

Зустріч Зеленського та Георгієвої: що відомо

Під час зустрічі президент розповів про ворожі атаки на енергетичний сектор, критичну інфраструктуру та житлові будинки.

Так, тільки сьогодні ворожий удар по Харкову залишив без світла і опалення 400 тис. людей.

– Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше. В будь-якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на продовження наших відносин. Ми розраховуємо на нову програму, – сказав президент.

Георгієва розповіла, що перед зустріччю особисто побачила один з енергетичних об’єктів, пошкоджений внаслідок обстрілів.

– Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги, – наголосила вона.

Георгієва відзначила роботу України у межах своїх зобов’язань та запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МВФ та уряд України працюють з осені минулого року.

Що передбачає нова програма МВФ

Нова програма передбачає розширене фінансування на 2026-2029 роки для підтримки макрофінансової стабільності, забезпечення критично важливих оборонних і соціальних потреб та відбудови України після війни.

Рада директорів МВФ може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому.

Затвердження програми буде залежати від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).

– У нас (наразі) немає дати засідання ради директорів… Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому, – сказала директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак на брифінгу.

Вона пояснила, що згода Європейської Ради надати Україні €90 млрд фінансової підтримки у 2026–2027 роках є важливою для подолання фінансового дефіциту.

Дефіцит оцінюється у $63 млрд у 2026-2027 роках та $136,5 млрд на період дії програми з 2026 по 2029 рік, і відновлення стійкості боргу.

– Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з міжнародними донорами, оскільки вони прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування, – зазначила Козак.

Щодо виконання Україною prior actions, вона констатувала, що поки виконаний лише один захід – прийняття державного бюджету на 2026 рік.

За словами Козак, іншим заходом буде:

розширення бази оподаткування шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

закриття митних лазівок для споживчих товарів;

відновлення та скасування пільг щодо ПДВ.

– Отже, швидкі дії української влади для виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ та допомоги Україні у залученні фінансування для її значних потреб, – наголосила директорка Фонду з комунікацій.

За її словами, однією з цілей візиту Георгієвої до Києва є підкреслити важливість продовження імпульсу реформ в Україні та підтримки Фонду.

Козак уточнила, що під час візиту Георгієва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єркою Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Андрієм Пишним та з кількома представниками приватного сектору.

– Вона (Георгієва. – Ред.) хоче зрозуміти ключові питання, як вони їх бачать на місцях. Тому проведення таких обговорень буде дуже важливим для неї, – пояснила Козак.

Вона додала, що візит допоможе в координації та каталізації фінансової підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Допомога МВФ Україні

Під час візиту місії МВФ до Києва з 3 по 10 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів звернулися до фонду з проханням про нову програму, попередньо розраховану на 2026–2029 роки.

Потреба у її запуску виникла через затягування війни, розв’язаної Росією, тоді як чинна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

Минулого року МВФ виділив Україні SDR674 млн, тоді як Україна сплатила SDR1 млрд 736,4 млн основного боргу та SDR523,5 млн відсотків.

З березня 2023 року діяла чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.

Спершу програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участю міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному.

Через затягування війни ці показники було збільшено до $153 млрд і $165 млрд відповідно.