Большинство украинцев (69%) убеждены, что Россия стремится осуществить физический геноцид или ликвидировать украинскую нацию и государственность.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

РФ стремится осуществить геноцид украинцев

11% респондентов считают, что РФ намерена захватить большинство территорий Украины и установить марионеточную власть. Ранее такого мнения придерживались 14%.

3% опрошенных думают, что Россия планирует «ограничиться» пятью регионами в административных границах, включая Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас контролирует Украина.

— То есть в целом 83% респондентов считают, что текущая цель России выходит за пределы Донбасса (и преимущественно речь идет о полном подчинении / уничтожении Украины), — отметили в КМИС.

Склоняются к мнению, что Россия сейчас стремится только оккупировать весь Донбасс, без контроля над Запорожьем и Херсонской областью (то есть то, что якобы является предметом переговоров) – только 2%.

Только 1% считают, что Россия «ограничится» сейчас оккупированными территориями.

2% опрошенных считают, что РФ якобы стремится только к «денацификации» и «демилитаризации» Украины без посягательств на ее суверенитет.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах Украины, находящихся под контролем правительства.

В исследовании приняли участие 601 респондент в возрасте от 18 лет.

В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины. Однако часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий.

Опрос также не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным этого же исследования, большинство украинцев считают неприемлемой передачу под контроль России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности от союзников.

