Большинство украинцев считают неприемлемой передачу под контроль России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности от союзников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

Большинство украинцев против передачи Донбасса России

— Большинство украинцев – 54% – считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку – 39%. Еще 5% не смогли определиться со своим мнением, — отмечает КМИС.

Респонденты, для которых такое условие является категорически неприемлемым, объясняли свою позицию тем, что Россия все равно не остановится и будет стремиться воевать против Украины дальше.

Сейчас смотрят

Еще один аргумент, который приводили респонденты – Украина не может просто отказаться от своих территорий и людей, которые там живут.

Те, кто согласился бы на вывод украинских войск из Донбасса, преимущественно ожидают практических и убедительных гарантий безопасности от союзников.

Если окажется, что предложенные гарантии безопасности являются слабыми и не предусматривают серьезного ответа на агрессию России, тогда поддержка вывода войск из Донбасса будет еще ниже.

Опрос КМИС проводился в течение 9–14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров со случайной генерацией и последующим статистическим взвешиванием во всех регионах Украины.

Всего было опрошено 601 респондент.

Напомним, согласно опросу КМИС, который был обнародован в начале января, 74% украинцев считают неприемлемым российский план завершения войны. В то же время 17% были готовы согласиться на такую версию мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.