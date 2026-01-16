69% українців переконані, що Росія прагне знищити українську націю – КМІС
- 69% українців вважають, що Росія прагне фізичного геноциду або знищення української нації та державності.
- 83% респондентів переконані, що поточна мета Росії виходить за межі Донбасу, свідчать дані опитування КМІС.
Більшість українців (69%) переконані, що Росія прагне здійснити фізичний геноцид або ліквідувати українську націю та державність.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
11% респондентів вважають, що РФ має намір захопити більшість територій України та встановити маріонеткову владу. Раніше такої думки дотримувалося 14%.
3% опитаних думають, що Росія планує “обмежитися” п’ятьма регіонами в адміністративних межах, включно з Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною, яку зараз контролює Україна.
– Тобто загалом 83% респондентів вважають, що поточна мета Росії виходить за межі Донбасу (і переважно мова про повне підкорення / знищення України), – зазначили у КМІС.
Схиляються до думки, що Росія наразі прагне лише окупувати весь Донбас, без контролю над Запоріжжям і Херсонщиною (тобто те, що є нібито предметом перемовин) – лише 2%.
Лише 1% вважають, що Росія “обмежиться” зараз окупованими територіями”.
2% опитаних вважають, що РФ нібито прагне лише “денацифікації” та “демілітаризації” України без посягань на її суверенітет.
Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України, які перебувають під контролем уряду.
У дослідженні взяли участь 601 респондент віком від 18 років.
До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України. Однак частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій.
Опитування також не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, за даними цього ж дослідження, більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.