Більшість українців (69%) переконані, що Росія прагне здійснити фізичний геноцид або ліквідувати українську націю та державність.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

РФ прагне здійснити геноцид українців – опитування

11% респондентів вважають, що РФ має намір захопити більшість територій України та встановити маріонеткову владу. Раніше такої думки дотримувалося 14%.

Зараз дивляться

3% опитаних думають, що Росія планує “обмежитися” п’ятьма регіонами в адміністративних межах, включно з Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною, яку зараз контролює Україна.

– Тобто загалом 83% респондентів вважають, що поточна мета Росії виходить за межі Донбасу (і переважно мова про повне підкорення / знищення України), – зазначили у КМІС.

Схиляються до думки, що Росія наразі прагне лише окупувати весь Донбас, без контролю над Запоріжжям і Херсонщиною (тобто те, що є нібито предметом перемовин) – лише 2%.

Лише 1% вважають, що Росія “обмежиться” зараз окупованими територіями”.

2% опитаних вважають, що РФ нібито прагне лише “денацифікації” та “демілітаризації” України без посягань на її суверенітет.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах України, які перебувають під контролем уряду.

У дослідженні взяли участь 601 респондент віком від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України. Однак частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій.

Опитування також не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними цього ж дослідження, більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.