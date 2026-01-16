Будинки з електроопаленням найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури і їх не будуть відключати.

Будинки з електроопаленням не будуть відключати

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, будинки з електроопаленням найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури.

– Стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури – рішення урядом і відповідним штабом прийняті, вони оформлені протокольно і зараз будуть внесені до відповідних переліків, – заявив Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він пояснив, що після цього такі будинки не підлягатимуть плановим графікам відключень електроенергії.

– Буквально найближчим часом ці будинки вже будуть відноситись до критичної інфраструктури і, відповідно, не будуть виключатись, – сказав прем’єр-міністр.

Водночас Шмигаль зауважив, що винятком залишаться аварійні відключення, коли система змушена знеструмлювати навіть об’єкти критичної інфраструктури через загрозу її стабільності.

Прем’єр сказав, що таке рішення ухвалене з урахуванням складної ситуації в енергетиці та має захистити людей, які залежать від електроопалення, у період пікових навантажень та масованих обстрілів енергосистеми.

До речі, президент Володимир Зеленський заявив, що 15 січня споживання електроенергії українцями було на рівні 18 ГВт, а можливості забезпечення – на рівні 11 ГВт. За його словами, відновлення об’єктів зруйнованої росіянами інфраструктури ще триває.

