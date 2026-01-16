В Киеве во время длительного отсутствия электроснабжения дежурные аптечные пункты КП Фармация будут работать круглосуточно.

В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к лекарствам

Как пишет Киевский городской совет, такая опция будет применена в случае длительных отключений света.

— Аптечные пункты будут работать в разных районах Киева — на левом и правом берегах — непосредственно в корпусах медучреждений. Это гарантирует, что даже в условиях полного отключения электроэнергии в городе пациенты и жители смогут приобрести жизненно необходимые медикаменты, инсулин и средства медицинского назначения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 учреждений, расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7.

Адреса аптек, которые будут работать круглосуточно, в случае длительного отсутствия электроснабжения:

Левый берег

Дарницкий район

КНП Киевская городская клиническая больница № 1 (корпус 1). Аптечный пункт № 1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121;

Деснянский район

КНП Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Аптечный пункт № 3 (аптека № 119), ул. Кубанской Украины, 10.

Правый берег

Оболонский район

КНП Киевская городская детская клиническая больница № 1. Аптечный пункт № 3 (аптека № 74), ул. Богатырская, 30, корпус 1.

Соломенский район

КНП Киевская городская клиническая больница № 6 (Медгород). Аптечный пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерский район

КНП Киевская городская клиническая больница № 12. Аптечный пункт № 1 (аптека № 125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.

Шевченковский район

НДСЛ Охматдет. Аптека № 52, ул. Вячеслава Чорновола, 28/1.

В настоящее время все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам, сообщают в Департаменте здравоохранения КГГА.

В ведомстве советуют иметь при себе наличные деньги, поскольку во время отключений электроэнергии банковские терминалы могут работать с перебоями.