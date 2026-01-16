В Майами состоятся активные консультации представителей Украины с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства 17 января.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Встреча Украины и США в Майами

По словам посла, Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства.

Сейчас смотрят

— Завтра, в Майами, Флориде, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, главы Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, — заявила Стефанишина.

Она напомнила заявление президента Украины Владимира Зеленского, что продолжается работа над двумя ключевыми документами.

В частности, речь идет о соглашениях о гарантиях безопасности и экономического процветания Украины общим объемом до $800 млрд, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как отметила посол, целью визита является доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально соответствовали национальным интересам Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.