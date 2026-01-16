Сейчас есть информация от разведки, что российские войска готовятся к новым массированным ударам на территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1423 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о подготовке РФ к новым обстрелам

— Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО и системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны, — заявил Зеленский.

По его словам, украинская сторона пытается ускорить поставки ПВО, поэтому важно, чтобы партнеры нас слышали.

Сейчас многое делается на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно стоит обращать внимание на воздушные тревоги, призвал президент.

— Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Министерство внутренних дел разворачивает большее количество пунктов несокрушимости. Правительство работает с энергокомпаниями и партнерами, чтобы было больше оборудования и резервов.

Но ключевая задача заключается в том, чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не заканчиваются, считает президент. И именно из-за того, что давления недостаточно, россияне все это делают. Мир должен это изменить, убежден Зеленский.

Зеленский о встрече представителей Украины и США

Сегодня Зеленский провел совещание с правительственными чиновниками и командой Офиса президента.

Сейчас в путь в США отправились представители Украины. Среди них – секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Встречи с американскими коллегами ожидаются в ближайшее время, сказал президент.

Зеленский о ситуации с энергосистемой

Премьер-министр Украины и вице-премьер докладывали сегодня президенту о чрезвычайной ситуации в энергетике в различных наших городах и общинах из-за российских ударов и суровой погоды.

— По всей стране задействованы максимум ресурсов. Буквально десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, коммунальных службах, энергетических компаниях. Необходимо, чтобы в дальнейшем была совместная работа на всех уровнях власти, между властями и бизнесом, всеми институтами и службами. Я хочу поблагодарить всех руководителей общин, которые действительно эффективны и помогают, – сказал он.

Зеленский о производстве оружия

Сегодня было много международной работы, в частности, с партнерами Украины. Как рассказал Зеленский, президент Чехии Петр Павел приехал в Украину.

— У нас довольно значительное сотрудничество, в частности по оружию. Будем продолжать чешскую инициативу по артиллерии, которая нас поддерживает. Совместное производство — прежде всего это касается дронов. Важно, что Чехия с нами и в политических вопросах, — сказал он.

Также Зеленский говорил с министром Великобритании, который находится в Украине. Он постоянно на связи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и всеми нашими партнерами.

— Великобритания – один из наших лучших друзей, и так будет и в дальнейшем. Латвия – была встреча со спикером парламента. Все наши балтийские друзья – среди лидеров политической поддержки Украины. Большое спасибо, – подчеркнул президент.

