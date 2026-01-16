Делегація України проведе переговори зі США у Маямі 17 січня
- У Маямі 17 січня розпочнуться стратегічні переговори української делегації з американськими партнерами щодо майбутньої архітектури безпеки.
- Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що метою візиту є фіналізація двох основних документів.
Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина.
Зустріч України і США у Маямі
За словами посла, Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави.
– Завтра, у Маямі, Флориді, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та очільника парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, – заявила Стефанішина.
Вона пригадала заяву президента України Володимира Зеленського, триває робота над двома ключовими документами.
Зокрема, йдеться про угоди про гарантії безпеки та економічного процвітання України загальним обсягом до $800 млрд, які можуть підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Як зазначила посол, метою візиту є доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України.