У Маямі відбудуться активні консультації представників України зі США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави 17 січня.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

Зустріч України і США у Маямі

За словами посла, Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави.

– Завтра, у Маямі, Флориді, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та очільника парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, – заявила Стефанішина.

Вона пригадала заяву президента України Володимира Зеленського, триває робота над двома ключовими документами.

Зокрема, йдеться про угоди про гарантії безпеки та економічного процвітання України загальним обсягом до $800 млрд, які можуть підписати на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як зазначила посол, метою візиту є доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України.

