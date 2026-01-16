В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света.

Графики отключения света по всей Украине

Как сообщили в Укрэнерго, 17 января по всей стране будут действовать графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

— Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — пишет Укрэнерго.

В то же время потребителей просят экономить электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Напомним, что по состоянию на 15 января энергосистема Украины имела около 7 ГВт дефицита, так как восстановление объектов разрушенной россиянами инфраструктуры еще продолжается, сообщил президент Владимир Зеленский.

Вчера глава нашего государства провел специальное совещание по проблемам энергетики после массированных российских ударов. Известно, что чрезвычайно сложной остается ситуация в Киеве, которую будут исправлять на уровне правительства.

