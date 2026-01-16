У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключення світла по всій Україні

Як повідомили в Укренерго, 17 січня по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень світла, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пише Укренерго.

Водночас споживачів просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень світла для Дніпропетровщини

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 17 січня для мешканців Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що станом на 15 січня енергосистема України мала близько 7 ГВт дефіциту, адже відновлення об’єктів зруйнованої росіянами інфраструктури ще триває, повідомив президент Володимир Зеленський.

Вчора глава нашої держави провів спеціальну нараду з проблем енергетики після масованих російських ударів. Відомо, що надзвичайно складною залишається ситуація в Києві, яку виправлятимуть на рівні уряду. Було сформовано цілодобовий штаб для столиці.

