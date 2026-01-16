Энергетический Рамштайн пройдет онлайн: Зеленский рассказал об ожиданиях
- От так называемого энергетического Рамштайна Украина ожидает быстрых поставок того, что есть у наших партнеров, заявил президент Владимир Зеленский.
- Известно, что заседание состоится в онлайн-формате, однако дата пока определяется.
- От украинской стороны на энергетическом Рамштайне будут премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.
Целью проведения энергетического Рамштайна является ускорение поставок помощи от партнеров, заявил президент Владимир Зеленский.
Энергетический Рамштайн должен ускорить поставки помощи
Во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом президент Украины заявил, что от энергетического Рамштайна ожидает ускорения помощи от партнеров.
— От Рамштайна (энергетического Рамштайна, — Ред.) мы ждем быстрых поставок того, что есть у наших партнеров, — сказал он.
Зеленский отметил, что энергетический Рамштайн будет площадкой, где будет идти речь о продолжении поставок помощи от партнеров в контексте сложных погодных условий и ударов, которые РФ наносит ежедневно.
Президент подчеркнул, что на складах у стран-партнеров есть много необходимых для защиты Украины ракет, выдача которых затрудняется внутренним законодательством этих стран.
— У нас идет война, нам это очень нужно, а в некоторых странах, слава Богу, нет войны. И ты выбиваешь все эти ракеты для различной ПВО… Ты просто выбиваешь силой, — сказал он.
Зеленский добавил, что, несмотря на ежедневные российские обстрелы, украинские электросети постоянно восстанавливают.
Энергетический Рамштайн: когда и как будет проходить
Заседание энергетического Рамштайна состоится в онлайн-формате, его дата пока определяется, сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
— Это будет онлайн-заседание, дата еще определяется, — отметил он.
Тихий сообщил, что от украинской стороны запланировано участие премьер-министра Юлии Свириденко и первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Напомним, что Зеленский в контексте дефицита электричества в Украине заявил, что вчера не хватало около 7 ГВт.
Зеленский отметил, что ежедневно проводится восстановление не только станции, но и технических возможностей увеличивать импорт электроэнергии, которые, по его словам, также ежедневно разрушаются атаками россиян.