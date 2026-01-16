Пока холодная погода в Украине не отступает. Она охватила всю страну, и даже в южных регионах, где обычно теплее, сейчас фиксируются сильные морозы.

Когда закончатся морозы в Одессе и стоит ли ожидать повышения температур в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Синоптическая ситуация в Украине

Как рассказала в комментарии для Фактов ICTV синоптик Наталья Птуха, холодную зимнюю погоду и в дальнейшем будут формировать вторжение арктического воздуха и влияние мощного антициклона, который распространяется с северо-востока. Атмосферное давление будет продолжать расти, а прояснение неба приведет к дополнительному снижению температуры.

Она объяснила, что в ночное время при условии господства антициклона, ясного неба и поступления арктического холодного воздуха происходит интенсивное охлаждение приземного слоя. В южных и юго-восточных регионах ночью прогнозируют -6…-13 °C, днем -1…-8 °C.

Осадки в большинстве регионов не ожидаются, поэтому гололедица сохранится только там, где она уже образовалась. Синоптик подчеркнула, что новых осадков не ожидается, однако имеющаяся скользкость на дорогах никуда не исчезнет, поэтому стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Небольшой снег возможен только на юго-востоке страны, а также в Крыму и Приазовье в начале следующей недели.

Когда пройдут морозы в Одессе

Руководительница отдела метеопрогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская сообщила, что в течение ближайших нескольких дней на погоду в Одесской области будет влиять антициклон под названием Кристиан. В связи с этим неизвестно, когда придет тепло в Одессу, ведь существенного потепления в ближайшие дни ожидать не стоит.

Антициклон Кристиан — это мощная область повышенного атмосферного давления, которая формирует устойчивую и малооблачную погоду. Зимой такие антициклоны приносят холодные воздушные массы, ночные морозы и отсутствие осадков.

Из-за слабого перемешивания воздуха холод как бы “застаивается”, поэтому температура длительное время остается ниже климатической нормы, а ветер имеет восточное или северо-восточное направление.

— В ближайшие несколько дней температурные показатели в Одессе будут на 5-7 °C ниже средних многолетних значений, — рассказала синоптик.

Ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В ближайшие дни в ночные часы в Одессе прогнозируют -8…-10 °C, днем -5…-7 °C. По области ночью температура снизится до -8…-13 °C, днем составит -4…-9 °C.

Также завтра вдоль северо-западного побережья Черного моря северо-восточный ветер усилится до 12–14 м/с. В лиманах образовался тонкий лед, который опасен для прогулок. Температура морской воды будет колебаться в пределах +1…+3 °C.

Подобная синоптическая ситуация будет наблюдаться в течение ближайших нескольких суток.

