Наразі холодна погода в Україні не відступає. Вона охопила всю країну, і навіть у південних регіонах, де зазвичай тепліше, зараз фіксуються сильні морози.

Коли закінчаться морози в Одесі та чи варто очікувати на підвищення температур найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Синоптична ситуація в Україні

Як розповіла у коментарі для Фактів ICTV синоптикиня Наталя Птуха, холодну зимову погоду й надалі формуватимуть вторгнення арктичного повітря та вплив потужного антициклону, який поширюється з північного сходу. Атмосферний тиск і надалі зростатиме, а прояснення неба спричинятимуть додаткове зниження температури.

Вона пояснила, що в нічний час за умов панування антициклону, ясного неба та надходження арктично холодного повітря відбувається інтенсивне вихолодження приземного шару. У південних і південно-східних регіонах уночі прогнозують -6…-13 °C, удень -1…-8 °C.

Опади в більшості регіонів не передбачаються, тож ожеледиця зберігатиметься лише там, де вона вже утворилася. Синоптикиня наголосила, що нових опадів не очікується, однак наявна слизькість на дорогах нікуди не зникне, тому варто бути особливо уважними та обережними.

Невеликий сніг можливий лише на південному сході країни, а також у Криму й Приазов’ї на початку наступного тижня.

Коли пройдуть морози в Одесі

Керівниця відділу метеопрогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська повідомила, що впродовж найближчих кількох днів на погоду в Одеській області впливатиме антициклон під назвою Крістіан. У зв’язку з цим невідомо, коли прийде тепло в Одесу, адже істотного потепління найближчими днями очікувати не варто.

Антициклон Крістіан – це потужна область підвищеного атмосферного тиску, яка формує стійку та малохмарну погоду. Взимку такі антициклони приносять холодні повітряні маси, нічні морози та відсутність опадів.

Через слабке перемішування повітря холод ніби “застоюється”, тому температура тривалий час залишається нижчою за кліматичну норму, а вітер має східний або північно-східний напрямок.

– У найближчі кілька днів температурні показники в Одесі будуть на 5–7 °C нижчими за середні багаторічні значення, – розповіла синоптикиня.

Очікується північно-східний вітер швидкістю 9–14 м/с. Найближчими днями в нічні години в Одесі прогнозують -8…-10 °C, удень -5…-7 °C. По області вночі температура знизиться до -8…-13 °C, удень становитиме -4…-9 °C.

Також завтра вздовж північно-західного узбережжя Чорного моря північно-східний вітер посилиться до 12–14 м/с. У лиманах утворився тонкий лід, який є небезпечним для прогулянок. Температура морської води коливатиметься в межах +1…+3 °C.

Схожа синоптична ситуація спостерігатиметься протягом найближчих кількох діб.

