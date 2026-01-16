О мире, стойкости народа и прочном партнерстве: Чарльз III записал послание для украинцев
Король Великобритании Чарльз III к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между странами обнародовал послание для украинцев.
— В то время, когда мы отмечаем первую годовщину 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной, я молюсь, чтобы процветающие связи между нашими двумя странами принесли надежду и моральную поддержку в это самое сложное время, — отметил монарх.
Также он упомянул о приближении четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения.
В послании он говорит, что вместе с королевой Камиллой продолжает “держать всех украинцев в своих мыслях и молитвах”, и что он надеется, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, как она того заслуживает.
— Поскольку мы также ожидаем четвертую годовщину полномасштабного вторжения в вашу любимую страну — время великого горя, для многих семей по всей Украине и во всем мире, знайте — моя жена и я продолжаем держать вас всех в наших искренних мыслях и молитвах.
Желаю, прежде всего, выразить свою глубокую надежду, что Украина сможет достичь справедливого и прочного мира, который защитит ее безопасность, суверенитет и процветание, так как того заслуживают украинцы, — подчеркнул Чарльз.
Кроме того, в письме король упоминает о связях между двумя странами и выражает восхищение стойкостью украинцев.
Монарх подчеркнул, что величайшая сила Украины в условиях таких ужасных испытаний и страданий является чрезвычайным примером для всего мира, и что он постоянно поражен отвагой, мужеством и стойкостью, которые демонстрирует украинский народ.
Чарльз III закончил свое послание фразой: “Мы стоим вместе с вами. Слава Украине!”