Сегодня, 9 января, в Киеве министры обороны Великобритании и Украины Джон Хилли и Денис Шмыгаль подписали дорожную карту к соглашению о 100-летнем партнерстве Украины и Великобритании в оборонной сфере.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Дорожная карта закрепляет оборонное сотрудничество между двумя странами в 2026 году.

– Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией, – подчеркнул министр обороны.

Денис Шмыгаль и представители разведки и Генерального штаба ВСУ проинформировали Джона Гилли о последствиях массированного российского удара этой ночью. Усиление противовоздушной обороны и обеспечение боеприпасами для этих систем – приоритет для Украины, подчеркнул Денис Шмыгаль.

Источник : Минобороны