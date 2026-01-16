Проти – 54%: українці відкидають поступки Донбасом в обмін на гарантії безпеки
- 54% українців проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки, тоді як 39% готові на таку поступку.
- Опитування КМІС показало, що ті, хто відкидає передачу Донбасу, вважають, що Росія не зупиниться. Україна не може відмовлятися від своїх територій та людей.
Більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.
Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.
Більшість українців проти передачі Донбасу Росії
– Більшість українців – 54% – вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою, – зазначає КМІС.
Респонденти, для яких така умова є категорично неприйнятною, пояснювали свою позицію тим, що Росія все одно не зупиниться і буде прагнути воювати проти України далі.
Ще один аргумент, який наводили респонденти – Україна не може просто відмовитися від своїх територій і людей, які там живуть.
Ті, хто погодився б на вивід українських військ з Донбасу, переважно очікують практичних і переконливих гарантій безпеки від союзників.
Якщо виявиться, що запропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою.
Опитування КМІС проводилося упродовж 9–14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів із випадковою генерацією та подальшим статистичним зважуванням у всіх регіонах України.
Всього було опитано 601 респондента.
До вибірки не увійшли жителі тимчасово неконтрольованих Україною територій (проте серед респондентів були внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих регіонів). Опитування не охоплювало громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, згідно опитуванню КМІС, що було оприлюднено на початку січня, 74% українців вважають неприйнятним російський план завершення війни. Водночас 17% були готові погодитися на таку версію миру.