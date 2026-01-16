Більшість українців вважають неприйнятною передачу під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки від союзників.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

Більшість українців проти передачі Донбасу Росії

– Більшість українців – 54% – вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку – 39%. Ще 5% не змогли визначитися із своєю думкою, – зазначає КМІС.

Респонденти, для яких така умова є категорично неприйнятною, пояснювали свою позицію тим, що Росія все одно не зупиниться і буде прагнути воювати проти України далі.

Ще один аргумент, який наводили респонденти – Україна не може просто відмовитися від своїх територій і людей, які там живуть.

Ті, хто погодився б на вивід українських військ з Донбасу, переважно очікують практичних і переконливих гарантій безпеки від союзників.

Якщо виявиться, що запропоновані гарантії безпеки є слабкими і не передбачають серйозної відповіді на агресію Росії, тоді підтримка виведення військ з Донбасу буде ще нижчою.

Опитування КМІС проводилося упродовж 9–14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів із випадковою генерацією та подальшим статистичним зважуванням у всіх регіонах України.

Всього було опитано 601 респондента.

До вибірки не увійшли жителі тимчасово неконтрольованих Україною територій (проте серед респондентів були внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих регіонів). Опитування не охоплювало громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, згідно опитуванню КМІС, що було оприлюднено на початку січня, 74% українців вважають неприйнятним російський план завершення війни. Водночас 17% були готові погодитися на таку версію миру.

