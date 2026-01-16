Лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время судебного заседания заявила, что обнародованная НАБУ аудиозапись по делу о возможном предложении взяток депутатам является смонтированной и не соответствует действительности.

Об этом Юлия Тимошенко заявила 16 января во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Заявление Тимошенко относительно аудиозаписей НАБУ

По словам Юлии Тимошенко, антикоррупционные органы проводили неотложные следственные действия, “понимая, что никакой передачи не будет, потому что это не планировалось”.

Политик утверждает, что фрагменты аудиозаписи, обнародованной НАБУ, были скомпилированы из разговора, который состоялся во время ее встречи с народным депутатом Игорем Копытиным (Слуга народа).

Тимошенко заявила, что после анализа времени и содержания записей было установлено, что речь идет именно об этой встрече.

По ее словам, Копытин находится под давлением НАБУ в связи с наличием уголовного производства в отношении него.

— Это абсолютно скомпилированная запись господином Копытиным вместе с НАБУ, — заявила Тимошенко.

Она добавила, что, по ее мнению, Копытин пытался избежать уголовной ответственности, а антикоррупционные органы выполняли политический заказ по ее дискредитации.

Лидер фракции также сообщила, что она и ее защита обратились в суд с ходатайством обязать антикоррупционные органы предоставить оригинал полной версии записи для проведения независимой экспертизы.

Напомним, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела Юлии Тимошенко.

Перед этим антикоррупционные органы вручили ей подозрение по делу о возможном предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды за принятие решений по законопроектам, подозреваемая якобы начала переговоры с отдельными парламентариями с целью создания системной схемы влияния на голосование в Верховной Раде.