Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения к народному депутату, руководительнице депутатской фракции парламента Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд над Юлией Тимошенко

Так, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к Юлии Тимошенко запланировано на 16 января в 09:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина сообщила, что для Тимошенко просят залог в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Напомним, вечером 13 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций парламента на предложении предоставления неправомерной выгоды ряду народных депутатов из других фракций за голосование “за” или “против” конкретных законопроектов.

Тогда НАБУ и САП не уточнили, о ком именно идет речь. Однако ряд изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что антикоррупционные органы проводили обыски в офисе партии Батькивщина.

В то же время народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко.

По его словам, Юлия Тимошенко договаривалась с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции Батькивщина. Кто-то из депутатов записывал разговоры, а затем передал материалы в НАБУ.

14 января стало известно, что Юлии Тимошенко вручили подозрение.

По версии следствия, в декабре 2025 года НАБУ и САП раскрыли факты получения нардепами взяток за принятие нужных решений. После подозреваемая начала переговоры с отдельными парламентариями о схеме предоставления им неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований в зале парламента.