Лідерка парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко під час судового засідання заявила, що оприлюднений НАБУ аудіозапис у справі про можливу пропозицію хабарів депутатам є змонтованим і не відповідає дійсності.

Про це Юлія Тимошенко заявила 16 січня під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді, де розглядається питання про обрання їй запобіжного заходу.

Заява Тимошенко щодо аудіозаписів НАБУ

За словами Юлії Тимошенко, антикорупційні органи проводили невідкладні слідчі дії, “розуміючи, що жодної передачі не буде, бо цього не планувалося”.

Політикиня стверджує, що фрагменти аудіозапису, оприлюдненого НАБУ, були скомпільовані з розмови, яка відбулася під час її зустрічі з народним депутатом Ігорем Копитіним (Слуга народу).

Тимошенко заявила, що після аналізу часу та змісту записів було встановлено, що йдеться саме про цю зустріч.

За її словами, Копитін нібито перебуває під тиском НАБУ у зв’язку з наявністю кримінального провадження щодо нього.

— Це абсолютно скомпільований запис паном Копитіним разом із НАБУ, — заявила Тимошенко.

Вона додала, що, на її думку, Копитін намагався уникнути кримінальної відповідальності, а антикорупційні органи виконували політичне замовлення з її дискредитації.

Лідерка фракції також повідомила, що вона та її захист звернулися до суду з клопотанням зобов’язати антикорупційні органи надати оригінал повної версії запису для проведення незалежної експертизи.

Нагадаємо, що зараз у Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо Юлії Тимошенко.

Перед тим антикорупційні органи вручили їй підозру у справі про можливу пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам.

За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішень щодо законопроєктів, підозрювана нібито розпочала переговори з окремими парламентарями з метою створення системної схеми впливу на голосування у Верховній Раді.