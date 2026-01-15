Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 наразі працює в розширеному режимі та приймає звернення громадян не лише до екстрених служб, а й щодо відсутності тепло-, водо- та електропостачання.

За його словами, до роботи залучили додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати інформацію про критичні ситуації в оселях людей.

– Ми залучили до роботи додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб: рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян, – зазначив Клименко.

Отримані дані оператори одразу передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві, а також до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це дозволяє швидше організувати допомогу людям у складних умовах.

– Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям, – пояснив міністр.

Крім того, оператори інформують громадян про найближчі пункти незламності чи місця обігріву, а за потреби скеровують екіпажі екстрених служб.

Міністр також нагадав, що звернутися на номер 112 можна навіть за відсутності мобільного зв’язку.

– Для цього підключіться до мережі Wi-Fi, завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще — завчасно встановіть застосунок, – наголосив Клименко.

Він підкреслив, що служби працюють безперервно, щоб допомога надходила туди, де вона найбільш необхідна.

Нагадаємо, раніше у столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.

Для швидкого реагування у службі також створили окремий Енергетичний загін.