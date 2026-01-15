Лінія 112 приймає звернення про відсутність світла, води й тепла – МВС
- Лінія 112 працює в посиленому режимі та приймає повідомлення про проблеми з базовими комунальними послугами.
- До обробки звернень залучили додаткових операторів для швидкої передачі даних відповідним службам.
- Громадянам підказують, де отримати допомогу, навіть за відсутності мобільного зв’язку.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 наразі працює в розширеному режимі та приймає звернення громадян не лише до екстрених служб, а й щодо відсутності тепло-, водо- та електропостачання.
Лінія 112 працює в розширеному режимі
За його словами, до роботи залучили додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати інформацію про критичні ситуації в оселях людей.
– Ми залучили до роботи додаткових операторів, щоб оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб: рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян, – зазначив Клименко.
Отримані дані оператори одразу передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві, а також до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Це дозволяє швидше організувати допомогу людям у складних умовах.
– Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям, – пояснив міністр.
Крім того, оператори інформують громадян про найближчі пункти незламності чи місця обігріву, а за потреби скеровують екіпажі екстрених служб.
Міністр також нагадав, що звернутися на номер 112 можна навіть за відсутності мобільного зв’язку.
– Для цього підключіться до мережі Wi-Fi, завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще — завчасно встановіть застосунок, – наголосив Клименко.
Він підкреслив, що служби працюють безперервно, щоб допомога надходила туди, де вона найбільш необхідна.
Нагадаємо, раніше у столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.
Для швидкого реагування у службі також створили окремий Енергетичний загін.