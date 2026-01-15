Украина созывает заседание энергетического Рамштайна из-за сложной ситуации с электроэнергией, которая ухудшилась из-за российских ударов и резкого похолодания.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что известно об энергетическом Рамштайне

— По поручению премьер-министра Юлии Свириденко совместно с Министерством энергетики созываем энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства, — написал он.

Министр отметил, что Украина постоянно контактирует с Европейским энергетическим сообществом по вопросам наполнения Фонда поддержки энергетики и закупки оборудования за средства фонда.

— Задействуем все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическая хартия. Другие международные организации, — добавил Сибига.

Зарубежным дипломатическим учреждениям поручили максимально мобилизовать поддержку доноров для помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в частности в поставках энергетического оборудования.

Напомним, 14 января украинские власти ввели чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики после ряда массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Больше всего от атак пострадал Киев, где по состоянию на 15 января действуют экстренные отключения. Часть потребителей почти неделю остается без теплоснабжения.