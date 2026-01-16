16 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе фракции Батькивщина Юлии Тимошенко.

Решение было принято по результатам судебного заседания, на которое народный депутат прибыла лично.

ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: что известно

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, назначается залог в размере 33 млн 280 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Также ограничивается выезд Юлии Тимошенко за пределы Киевской области и будет действовать запрет на общение с более чем 60 народными депутатами, указанными НАБУ и САП.

Кроме того, народная депутатка обязана сдать загранпаспорт.

В то же время Тимошенко должна прибывать по вызову суда, следователя или прокурора, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Во время рассмотрения сторона обвинения заявила о рисках влияния на других фигурантов производства.

Сама Тимошенко во время заседания заявила, что пока не знает, кто именно был «агентом НАБУ» в этом деле, и отвергла выдвинутые ей подозрения.

Решение суда вступает в силу в соответствии с процессуальными нормами, определенными постановлением ВАКС.

Прокуроры просили Высший антикоррупционный суд назначить для Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 млн грн и ряда обязанностей, в частности, ношения электронного браслета и воздержания от общения со свидетелями (66 человек).

Во время заседания прокурор заявил о риске укрытия народного депутата от органов следствия и суда. В ответ Тимошенко сказала, что не собирается бежать.

В то же время представитель стороны обвинения заявил, что есть риск искажения Тимошенко вещей и документов.

Сама Тимошенко попросила Высший антикоррупционный суд не ограничивать ее в общении с народными депутатами.

— Я никуда не уеду из своей страны. Я вам гарантирую, что никаких процессуальных ограничений не нарушу. Прошу вас, во-первых, понять, что здесь нет состава преступления. Во-вторых — не выбирать меру пресечения, или в крайнем случае дать мне возможность под личное обязательство, — просила Тимошенко.

Напомним, что антикоррупционные органы вручили подозрение главе фракции Батькивщина Юлии Тимошенко накануне, 14 января.

По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения народными депутатами неправомерной выгоды за голосование по законопроектам, подозреваемая начала переговоры с отдельными парламентариями.

Следствие считает, что речь шла о создании системной схемы предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований в Верховной Раде, с регулярными выплатами и авансированием.

Сама же Юлия Тимошенко также заявляла об обысках в офисе партии Батькивщина и назвала следственные действия политическим заказом.