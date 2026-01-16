16 січня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід очільниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко.

Рішення ухвалили за результатами судового засідання, на яке народна депутатка прибула особисто.

ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко: що відомо

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, призначається застава у розмірі 33 млн 280 тис. грн.

Також обмежується виїзд Юлії Тимошенко за межі Київської області та діятиме заборона спілкування з понад 60 народними депутатами, вказаними НАБУ і САП.

Крім цього, народна депутатка зобовʼязана здати закордонний паспорт.

Водночас Тимошенко має прибувати за викликом суду, слідчого або прокурора, а також повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Під час розгляду сторона обвинувачення заявила про ризики впливу на інших фігурантів провадження.

Сама Тимошенко під час засідання заявила, що наразі не знає, хто саме був “агентом НАБУ” у цій справі, та відкинула висунуті їй підозри.

Рішення суду набирає чинності відповідно до процесуальних норм, визначених ухвалою ВАКС.

Прокурори просили Вищий антикорупційний суд призначити для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 50 млн грн і низки обов’язків, зокрема, носіння електронного браслета та утримання від спілкування зі свідками (66 осіб).

Під час засідання прокурор заявив про ризик переховування народної депутатки від органів слідства і суду. У відповідь Тимошенко сказала, що не збирається тікати.

‎Водночас представник сторони обвинувачення заявив, що є ризик спотворення Тимошенко речей і документів.

Сама Тимошенко попросила Вищий антикорупційний суд не обмежувати її у спілкуванні з народними депутатами.

– Я кроку зі своєї країни нікуди не зроблю. Я вам гарантую, що жодних процесуальних обмежень не порушу. Прошу вас, по-перше, зрозумійте, що тут немає складу злочину. По-друге – не обирати запобіжний захід, або в крайньому разі дати мені можливість під особисті зобов’язання, – просила Тимошенко.

Нагадаємо, що антикорупційні органи вручили підозру голові фракції Батьківщина Юлії Тимошенко 14 січня.

За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання народними депутатами неправомірної вигоди за голосування щодо законопроєктів підозрювана розпочала переговори з окремими парламентарями.

Слідство вважає, що йшлося про створення системної схеми надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань у Верховній Раді з регулярними виплатами та авансуванням.

Сама ж Юлія Тимошенко також заявляла про обшуки в офісі партії Батьківщина та назвала слідчі дії політичним замовленням.