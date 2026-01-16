Україна отримала необхідні ракети для кількох систем протиповітряної оборони.

Україна отримала ракети для ППО

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з головою Чехії, до сьогоднішнього ранку в Україні було кілька систем протиповітряної оборони без ракет. Проте сьогодні Україна отримала необхідні ракети.

– Іноді хочеться говорити відверто, але не дає такої можливості ситуація. Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем (ППО, – Ред.) без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети, – сказав він.

Зеленський зазначив, що кожний пакет ракет Україна отримує, докладаючи значних зусиль в комунікації з країнами Європи та США.

Зараз дивляться

– Питання ж не тільки в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати. В України дуже багато різних систем, завезених за час війни, різних систем. На це потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це – в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров’ю, життям людей тощо, – сказав він.