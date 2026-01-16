Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником министра обороны Александром Кубраковым.

Встреча Зеленского с Кубраковым

Как заявил Владимир Зеленский, важно, что все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов.

По словам главы государства, они с Кубраковым обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины.

— Есть вещи, которые готовимся реализовать. Слава Украине, — резюмировал президент.

16 января Владимир Зеленский заявил, что, несмотря ни на что, украинская команда активно работает с представителями президента США. По его словам, в эти дни запланированы встречи представителей обеих стран.

В частности, в США отправились представители украинской делегации — секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Зеленский выразил надежду, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые Украина уже фактически подготовила с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю дипломатическую работу.

