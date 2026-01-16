Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником міністра оборони Олександром Кубраковим.

Зустріч Зеленського з Кубраковим

Як заявив Володимир Зеленський, важливо, що всі у команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів.

За словами глави держави, вони з Кубраковим обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

– Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні, – резюмував президент.

16 січня Володимир Зеленський заявив, що, попри все, українська команда активно працює з представниками президента США. За його словами, цими днями заплановані зустрічі представників обох країн.

Зокрема, до США вирушили представники української делегації – секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Зеленський висловив сподівання, що буде більше ясності як щодо тих документів, які Україна вже фактично підготувала з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю дипломатичну роботу.

