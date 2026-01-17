ЦПД разоблачил фейк о “массовом отключении электроэнергии” в западных областях Украины
- Центр противодействия дезинформации опроверг фейковое "официальное сообщение" о якобы полном отключении электроэнергии на западе Украины.
- Никаких решений о полном отключении электроэнергии не принимали Минэнерго, Укрэнерго, областные военные администрации или облэнерго.
Центр противодействия дезинформации сообщил о массовом распространении в Украине фейкового письма о якобы полном отключении электроэнергии на западе страны, оформленного как официальное сообщение энергетических органов.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Фейк о полном отключении света на западе Украины: что известно
В ЦПД подчеркнули, что по состоянию на 12:00 17 января никаких подтверждений полного отключения электроэнергии со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, областных военных администраций или облэнерго нет.
Фейковое сообщение активно распространяется в соцсетях и мессенджерах и выглядит как официальное письмо, что является типичным элементом информационно-психологических операций РФ.
В Центре отметили, что цель таких вбросов — спровоцировать панику, дестабилизировать ситуацию в регионах и подорвать доверие к государственным институтам в условиях массированных атак на энергетическую инфраструктуру.
Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал о еще одной информационной атаке России — распространении фейковых новостей в стиле Euronews о якобы массовых домогательствах к украинским детям в европейских школах.
По данным ЦПД, пропагандисты заявляли о более чем 100 случаях за три месяца и утверждали, что украинские семьи боятся обращаться в полицию из-за риска депортации.
В то же время такая информация отсутствует на официальных ресурсах Euronews и не подтверждена никакими авторитетными источниками.