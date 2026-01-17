Центр протидії дезінформації повідомив про масове поширення в Україні фейкового листа щодо нібито повного відключення електроенергії на заході країни, який оформлений як офіційне повідомлення енергетичних органів.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Фейк про повне вимкнення світла на заході України: що відомо

У ЦПД наголосили, що станом на 12:00 17 січня жодних підтверджень повного відключення електроенергії з боку Міненерго, оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій чи обленерго немає.

Зараз дивляться

Фейкове повідомлення активно поширюється в соцмережах і месенджерах та має вигляд офіційного листа, що є типовим елементом інформаційно-психологічних операцій РФ.

У Центрі зазначили, що мета таких вкидів — спровокувати паніку, дестабілізувати ситуацію в регіонах та підірвати довіру до державних інституцій в умовах масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв про ще одну інформаційну атаку Росії — поширення фейкових новин у стилі Euronews про нібито масові домагання до українських дітей у європейських школах.

За даними ЦПД, пропагандисти заявляли про понад 100 випадків за три місяці та стверджували, що українські родини бояться звертатися до поліції через ризик депортації.

Водночас така інформація відсутня на офіційних ресурсах Euronews і не підтверджена жодними авторитетними джерелами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.