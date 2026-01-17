Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прибыл в США.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Визит Буданова в США

Так, Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем фракции Слуга народа Давидом Арахамией проведут важную беседу с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения.

Запланирована совместная встреча со спецпредставителем американского президента Стивеном Виткоффом и членами делегации Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

– В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантий безопасности для Украины и согласованием следующих шагов, – подчеркнул Рустем Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в США украинская и американская делегации продолжат работать над документами мирного плана. Также он надеется, что будет больше ясности относительно реакции России на всю эту дипломатическую работу.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что консультации представителей Украины и США по вопросам будущей безопасности и долгосрочного экономического развития нашего государства состоятся в Майами 17 января.

Ранее стало известно, что Кирилл Буданов принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

