Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Соответствующее решение зафиксировано в указе президента №20/2026.

Буданов вошел в состав СНБО

Согласно документу, глава государства также вывел из состава СНБО Олега Иващенко.

— Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины О. Иващенко, — говорится в указе.

Ранее стало известно, что Кирилл Буданов принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

Комментируя это решение, он заявил, что “продолжает служить Украине”.

Буданов поблагодарил президента за доверие.

— Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины период сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Благодарю за доверие, — написал Буданов в Telegram.

30 декабря 2025 года Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой на должность главы Офиса президента и анонсировал кадровые ротации среди руководителей областных военных администраций.

28 ноября президент заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Позднее на сайте главы государства был опубликован соответствующий указ.