Голова Офісу президента України Кирило Буданов прибув до США.

Про це він повідомив у соцмережах.

Візит Буданова до США

Так, Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником фракції Слуга народу Давидом Арахамією матимуть важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди.

Зараз дивляться

Запланована спільна зустріч зі спецпредставником американського президента Стівеном Віткоффом та членами делегації Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

— Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат, — сказав Буданов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.