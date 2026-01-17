Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Переговори про мир: Буданов, Умєров і Арахамія прибули до США
Головне
- Кирило Буданов прибув до США з робочим візитом.
- У складі делегації — Рустем Умєров та Давид Арахамія.
- Передбачена спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером і Деніелом Дрісколлом.
Голова Офісу президента України Кирило Буданов прибув до США.
Про це він повідомив у соцмережах.
Візит Буданова до США
Так, Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником фракції Слуга народу Давидом Арахамією матимуть важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди.
Запланована спільна зустріч зі спецпредставником американського президента Стівеном Віткоффом та членами делегації Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.
— Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат, — сказав Буданов.
