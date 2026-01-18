В Киевской области 19 января возобновят учебный процесс в заведениях общего среднего образования.

В Киевской области с понедельника возобновляют обучение в школах

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил в Telegram, что в пятницу было проведено внеочередное заседание Совета обороны Киевщины.

На нем после обсуждения с общинами было принято решение о возобновлении учебного процесса в заведениях общего среднего образования с 19 января.

Сейчас смотрят

В то же время он подчеркнул, что решения о начале обучения принимаются исключительно с учетом санитарных норм и ситуации безопасности.

— Сейчас в подготовленных общинах есть учебные заведения с укрытиями, альтернативными источниками питания, проведенной термосанацией зданий, подключением индивидуальных котельных и организованным горячим питанием. Для этого вместе находили доноров, финансировали эти работы из государственного и областного бюджетов, – написал он.

Во время Совета обороны также было принято решение сократить продолжительность уроков до 30 минут, завершать обучение во вторую смену не позднее 16:00.

— В выходные дни мы инспектировали школы в общинах, проверяли их готовность к возобновлению образовательного процесса, в частности в части соблюдения температурного режима, — добавил Калашник.

Исходя из этого Совет обороны рекомендует общинам самостоятельно принять решение о начале учебного семестра и обнародовать эту информацию на официальных ресурсах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.