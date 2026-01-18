У Київській області 19 січня відновлять навчальний процес в закладах загальної середньої освіти.

На Київщині з понеділка відновлюють навчання у школах

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram, що у пʼятницю було проведене позачергове засідання Ради оборони Київщини.

На ньому після обговорення з громадами ухвалили рішення щодо відновлення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти з 19 січня.

Водночас він наголосив, що рішення щодо початку навчання ухвалюються виключно з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації.

– Наразі в підготовлених громадах маємо навчальні заклади з укриттями, альтернативними джерелами живлення, проведеною термосанацією будівель, підключенням індивідуальних котелень та організованим гарячим харчуванням. Для цього разом знаходили донорів, фінансували ці роботи з державного та обласного бюджетів, – написав він.

На Раді оборони також було ухвалено рішення скоротити тривалість уроків до 30 хвилин, завершувати навчання у другу зміну не пізніше 16:00 години.

– Протягом вихідних днів ми інспектували школи в громадах, перевіряли їх готовність до відновлення освітнього процесу, зокрема в частині дотримання температурного режиму, – додав Калашник.

Виходячи з цього, Рада оборони рекомендує громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах.

