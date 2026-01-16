Школы Киева уходят на каникулы до 1 февраля – Кличко
- В школах Киева зимние каникулы продлятся с 19 января по 1 февраля.
- Продление каникул компенсируют за счет весенних и части летних, учебный год завершится не позднее 1 июля.
- Между тем вузы и учреждения профтехобразования в столице переходят на дистанционное обучение.
В киевских школах продлили зимние каникулы с 19 января до 1 февраля.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Каникулы в Киеве по-новому: что известно об изменениях
Виталий Кличко отметил, что решение продлить каникулы в Киеве до 1 февраля согласовали на Совете обороны города.
– Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля. Наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять, – говорится в заявлении мэра.
Вузы и профтехи будут учиться дистанционно: детали
В то же время пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп сообщила, что высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования, расположенные в Киеве, будут переведены на режим дистанционного обучения.
– Высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения, – цитирует Поп Укринформ.
Напомним, после массированной атаки на Киев большинство домов уже восстановили теплоснабжение, однако энергетическая ситуация в городе остается критически сложной.
Между тем в регионах вводят гибкие правила комендантского часа.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что дома с электроотоплением не будут обесточивать во время плановых отключений света.