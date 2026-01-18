РФ планирует нарастить производство и применять до 1000 дронов в день – Сырский
- Россия планирует масштабировать производство ударных беспилотников, чтобы ежедневно применять до 1 тыс. дронов типа Shahed против Украины.
- Александр Сырский подчеркнул, что РФ не демонстрирует готовности к миру, поэтому задачей Сил обороны остается максимальное уничтожение боевого потенциала врага для создания условий для переговоров.
Российские оккупанты планируют существенно нарастить производство, чтобы применять до 1 тыс. дронов в день.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.
Сырский о наращивании производства дронов РФ
По словам Сырского, сейчас нет никаких признаков, что они готовятся к каким-то мирным переговорам или инициативам на поле боя.
Он утверждает, что наоборот Украина видит увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок России, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет и дронов.
Как отметил главнокомандующий ВСУ, враг ежедневно производит 404 ударных дрона Shahed различных типов и планирует наращивать объемы, чтобы применять до 1 тыс. беспилотников в день.
Конечно, Украина должна делать все для того, чтобы сорвать планы и нанести такие потери врагу, чтобы Россия отказалась от своих активных действий, заявил Сырский, в результате чего удастся создать условия для проведения переговоров.
Как утверждает главнокомандующий ВСУ, задача военных – продолжать эффективную борьбу и ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал России, в частности, в личном составе, вооружении и продукции двойного назначения.