Российские оккупанты планируют существенно нарастить производство, чтобы применять до 1 тыс. дронов в день.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

Сырский о наращивании производства дронов РФ

По словам Сырского, сейчас нет никаких признаков, что они готовятся к каким-то мирным переговорам или инициативам на поле боя.

Он утверждает, что наоборот Украина видит увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок России, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет и дронов.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, враг ежедневно производит 404 ударных дрона Shahed различных типов и планирует наращивать объемы, чтобы применять до 1 тыс. беспилотников в день.

Конечно, Украина должна делать все для того, чтобы сорвать планы и нанести такие потери врагу, чтобы Россия отказалась от своих активных действий, заявил Сырский, в результате чего удастся создать условия для проведения переговоров.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, задача военных – продолжать эффективную борьбу и ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал России, в частности, в личном составе, вооружении и продукции двойного назначения.

