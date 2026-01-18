Російські окупанти планують суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1 тис. дронів на день.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

Сирський про нарощування виробництва дронів РФ

За словами Сирського, зараз немає жодних ознак, що вони готуються до якихсь мирних переговорів або ініціатив на полі бою.

Він стверджує, що навпаки Україна бачить збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань Росії, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет і дронів.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, ворог щоденно виробляє 404 ударних дрони Shahed різних типів та планує нарощувати об’єми, щоб застосовувати до 1 тис. безпілотників на день.

Звичайно, Україна повинна робити все для того, щоб зірвати плани та завдати таких втрат ворогу, щоб Росія відмовилася від своїх активних дій, заявив Сирський, внаслідок чого вдасться створити умови для проведення переговорів.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, завдання військових – продовжувати ефективну боротьбу та ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал Росії, зокрема, в особовому складі, озброєнні та продукції подвійного використання.

