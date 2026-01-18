В Киеве и области из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии, сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Ситуация в Киеве и регионе: сколько домов до сих пор без тепла

По итогам очередного заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области Денис Шмыгаль сообщил, что ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах.

— Из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах. Задача – максимально ускорить ремонты. Поэтому для помощи городу привлекаем дополнительные силы, – написал он в Telegram.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в Киеве из 143 домов более 100 – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии.

— В столице они возникают постоянно — из-за низких температур и изношенной инфраструктуры, — добавил он.

Еще остаются 30 домов, которые не удается подключить к теплу с 9 января, после массированной атаки РФ на Киев. По состоянию на вчера, их было 46. Таким образом, в сутки отремонтировали 16 многоэтажек, отметил Кулеба.

По словам Шмыгаля, уже сейчас к работе приступили дополнительные ремонтные бригады от Укрзализныци и из других регионов, в частности 10 бригад – от УЗ, еще восемь — из Киевщины. Шмыгаль сообщил, что завтра в город прибудут еще бригады из Ровно и дополнительные — от железной дороги.

Ситуация со светом остается сложной, дополнительную нагрузку создают морозы, отметил Шмыгаль. В настоящее время над восстановлением электроснабжения уже работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей.

Из резервного хаба Минэнерго доставляются дополнительные 55 генераторов.

