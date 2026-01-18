В Киевской области введены аварийные отключения 18 января
- В Киевской области 18 января введены аварийные отключения электроэнергии, из-за чего стабилизационные графики пока не действуют.
- Ситуация в энергосистеме осложнена сильными морозами и перегрузкой сетей, однако энергетики уже работают над восстановлением питания.
В Киевской области введены аварийные отключения электричества в воскресенье, 18 января. Графики отключения света не действуют.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Аварийное отключение электроэнергии в Киевской области
Как отмечается, из-за ситуации в энергосистеме графики отключений электроснабжения в Киевской области не действуют.
В ДТЭК рассказали, что ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей.
— Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области, — говорится в сообщении.
18 января в Броварах Киевской области произошло экстренное отключение электроэнергии на высоковольтной линии из-за перегрузки сети, сообщил мэр Игорь Сапожко.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, однако ситуацию в энергосистеме осложняют сильные морозы.