В Киевской области введены аварийные отключения электричества в воскресенье, 18 января. Графики отключения света не действуют.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Аварийное отключение электроэнергии в Киевской области

Как отмечается, из-за ситуации в энергосистеме графики отключений электроснабжения в Киевской области не действуют.

В ДТЭК рассказали, что ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей.

— Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области, — говорится в сообщении.

18 января в Броварах Киевской области произошло экстренное отключение электроэнергии на высоковольтной линии из-за перегрузки сети, сообщил мэр Игорь Сапожко.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов, однако ситуацию в энергосистеме осложняют сильные морозы.

